Fotografenduo toont Noorwegen op z’n mooist Ben Conaerts

28 februari 2020

13u45 0 Boom Wereldreizigers en fotografen Mieke Opsommer en Jean-Pierre Demarsin komen op dinsdag 3 maart in de gemeentelijke bibliotheek vertellen over hun verblijf in Noorwegen. Ze brengen enkele straffe videobeelden en foto’s mee.

Mieke Opsommer en Jean-Pierre Demarsin verbleven meer dan een jaar in Noorwegen. De indrukken die ze hebben opgedaan, komen ze nu delen in de gemeentelijke bibliotheek. Onder de noemer ‘Noorwegen, waar zee en bergen elkaar ontmoeten’ vertellen ze over de geschiedenis van het land en vertonen ze enkele prachtige natuurofoto’s en videobeelden. Je maakt onder meer kennis met de Jotunheimen, de Sognefjord, de steden Oslo en Bergen, het pittoreske stadje Stavanger, de art nouveau-stad Ålesund, Trondheim en de Lofoten. De Fairtradebar van de Boomse wereldwinkel zorgt intussen voor lekkere drankjes.

Deze voordracht duurt van 19.30u tot 21.30 uur en is gratis. Je moet je wel inschrijven via bibliotheek@boom.be of tel. 03 888 38 52.