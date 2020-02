Fotografe Maria Kolesova stelt tentoon in Boomse bib Ben Conaerts

25 februari 2020

Boom In de gemeentelijke bibliotheek van Boom loopt momenteel een tentoonstelling van de 33-jarige Nielse fotografe Maria Kolesova.

Maria Kolesova groeide op en woonde tot haar 14 jaar in Rusland, maar woont intussen al jaren in Niel. Ze maakt graag foto’s met haar smartphone die ze verwerkt tot collages. Een selectie van haar werk is nu te zien in de gemeentelijke bibliotheek van Boom. De tentoonstelling bestaat uit twee delen, namelijk ‘The mirror symmetry’ en ‘Street romance’ en loopt nog tot en met woensdag 15 april.

Je kan de expo gratis gaan bekijken tijdens de openingsuren van de bib.