Exclusief voor abonnees Fotograaf toont portretten van mensen die voor het leven gebrandmerkt zijn: “Je moet voorbij de hokjes kijken” Ben Conaerts

15 januari 2020

16u51 0 Boom Twee jaar lang heeft de Boomse fotograaf Jo de Groote (58) foto’s gemaakt van mensen die op een of andere manier voor het leven gebrandmerkt zijn. Hetzij door een ziekte, een aandoening of een al dan niet zichtbare beperking. Hij liet ze hun verhaal vertellen, plaatste hen voor de lens en slaagde erin niet hun brandmerk, maar vooral hun persoonlijkheid naar voren te brengen. “Ik wil mensen voorbij de hokjes laten kijken”, aldus de fotograaf. Het resultaat van die fotosessies is vanaf zaterdag 17 januari te bezichtigen in het gemeentehuis van Boom.

Het zijn drukke maanden geweest voor fotograaf Jo de Groote. Twee jaar is hij bezig geweest aan zijn fotoproject ‘Live-Life’, waarin hij het verhaal van dertien verschillende mensen laat kruisen. Al die mensen hebben één kenmerk gemeenschappelijk: zij zijn allemaal gebrandmerkt voor het leven. Hetzij door een ziekte, een aandoening of een al dan niet zichtbare beperking. Maar wie naar Jo’s foto’s kijkt, ziet in de eerste plaats het model en zijn persoonlijkheid – niet het brandmerk. Dat is slechts subtiel in het beeld zichtbaar, als het überhaupt al zichtbaar is.

