Fotograaf maakt reeks rond Boomse ‘verlatenheid’ in coronatijden: 130 foto’s, amper een mens in beeld Ben Conaerts

14 april 2020

15u17 0 Boom De Boomse fotograaf Jo de Groote heeft de afgelopen weken niet stilgezeten. Iedere avond reed hij per fiets door het dorp om de verlaten straten, pleinen en gebouwen in beeld te brengen. Het resultaat is een indrukwekkende fotoreeks van een Boom zoals je het nog nooit eerder hebt gezien.

De Grote Markt, de Blauwstraat, de Schorre, zelfs de A12: heel Boom ligt er door de coronamaatregelen dezer dagen verlaten bij. Het inspireerde fotograaf Jo de Groote om er een hoogst bijzondere fotoreeks rond uit te werken. Twee weken lang trok hij ’s avonds op pad door het dorp om met zijn fototoestel de grote leegte te registreren. “Ik heb mijn foto’s gemaakt tussen 20.15 en 23 uur”, vertelt hij. “Het was onvoorstelbaar hoe leeg ons dorp toen was. Ik heb in totaal zo’n 130 foto’s gemaakt, maar op een paar uitzonderingen na was er geen mens te bespeuren.”

De fotoreeks, die de passende titel ‘De verlatenheid der dingen’ heeft gekregen, toont een Boom zoals dat nog nooit eerder is gezien. Gevat in zwart-witte kleuren krijgt de leegte iets mysterieus en unheimlichs. Tegelijkertijd is het misschien wel het beste bewijs dat de Bomenaar de coronamaatregelen goed opvolgt. “Dat denk ik wel”, zegt Jo. “Al weet ik niet hoelang hij dat nog zal blijven doen. Ik zie nu al weer een pak meer verkeer in de straten dan in het begin van de coronamaatregelen.”

De fotograaf wil de fotoreeks ter beschikking stellen van het Boomse gemeentearchief. Het is ook mogelijk om het project te sponsoren door de foto’s te ‘liken’ of delen op Facebook of een afdruk van een van de foto’s te bestellen. In ruil vraagt Jo om een bijdrage te schenken aan het dierenasiel van Zwerfpoezen Rupelstreek in Boom. Door de afgelaste voedselinzamelingen en -markten zit men daar stilaan met een tekort aan voeding voor de katten. Zij kunnen dus alle steun gebruiken.

De reeks is vanaf 15 april in delen te zien op de Facebookpagina van Jo de Groote.