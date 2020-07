Filters voor zelfgemaakte mondmaskers beschikbaar in gemeentehuis Ben Conaerts

23 juli 2020

13u09 0 Boom Vanaf nu kan je aan de snelbalie van het gemeentehuis de filters voor je zelfgemaakte mondmaskers komen afhalen.

De federale overheid voorziet voor elke burger vanaf 12 jaar twee filters die je in zelfgemaakte mondmaskers kan gebruiken. Je kan die vanaf nu komen ophalen in het gemeentehuis aan de snelbalie. De openingsuren vind je hier op onze website.

Er mogen maximum vier personen tegelijk in de inkomhal van het gemeentehuis binnen. Hou je aan deze afspraken en wacht buiten als er al vier personen aanwezig zijn. Je kan het best langskomen op maandag, woensdag en donderdagnamiddag. Dan is het meestal iets rustiger.

Informatie over hoe je de filters gebruikt, vind je hier.