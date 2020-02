Fietspad langsheen spoorlijn 52 wordt verder doorgetrokken Ben Conaerts

17 februari 2020

15u35 0 Boom Het fietspad langsheen spoorlijn 52, dat momenteel loopt tot aan de N177, wordt doorgetrokken tot aan de Jan Baptist Corremansstraat. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werken starten in november.

Het fietspad naast spoorlijn 52 werd jaren geleden al aangelegd op het grondgebied van Niel en doorgetrokken tot aan de N177, ter hoogte van de Beukenlaan. Het gemeentebestuur wil het fietspad nu verder verlengen zuidwaarts tot aan de Jan Baptist Corremansstraat. De kosten voor de aanleg van dit deel van het fietspad worden geraamd op 505.003,63 euro. De Vlaamse overheid heeft wel 365.548,72 euro subsidie veil voor de werken.

“We leggen het ontwerpdossier deze maand voor aan de gemeenteraad”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). “Als het punt wordt goedgekeurd, wordt de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend. We verwachten dat die vergunning midden 2020 kan worden afgeleverd, zodat we in augustus 2020 de aanbestedingsprocedure kunnen opstarten. De werken zouden in november kunnen starten en een uitvoeringstermijn hebben van 40 werkdagen.”