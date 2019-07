Fietsen én culinair genieten: Toerisme Rupelstreek organiseert jaarlijkse Smikkeltocht Ben Conaerts

02 juli 2019

15u59 0 Boom Op zondag 14 juli organiseert Toerisme Rupelstreek voor de vijftiende keer haar Smikkeltocht. Wie aan de culinaire fietstocht wil deelnemen, kan zich nog inschrijven tot vrijdag 7 juli.

Voor de Smikkeltocht werd dit jaar een mooie fietstocht van ongeveer 35 kilometer uitgestippeld door de Rupelstreek en de Zuidrand van Antwerpen. Onderweg passeer je vier locaties waar je een gerechtje en/of een drankje voorgeschoteld krijgt. De halteplaatsen zijn deze keer Café Belle Vue in Aartselaar, Bella & Rosita in Edegem, Zomerbar Krabi Bay in Hemiksem en de IJsberen in Boom. Leuk extraatje: bij die laatste stop kan je als deelnemer aan de Smikkeltocht ook een frisse duik nemen.

“Dit jaar zijn we toe aan de vijftiende editie van de Smikkeltocht”, zegt voorzitter Axel Boen. “We zijn blij dat we na al die jaren kunnen rekenen op ons vast publiek van deelnemers. Maar ook mensen die nog niet eerder meededen, zijn van harte welkom om mee te fietsen en te genieten van lekkere gerechtjes.”

Deelnemen kost 23 euro voor volwassenen en 20 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar. Inschrijven kan nog tot vrijdag 7 juli of zolang de maximum capaciteit niet bereikt werd. Na betaling ontvang je de drank- en eetvouchers voor de verschillende stopplaatsen en een brochure met de routebeschrijving.

Voor meer informatie en inschrijvingen kan je terecht bij Toerisme Rupelstreek in De Schorre of op het tel. 03 880 76 25 of info@toerismerupelstreek.be.