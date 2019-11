Fibromyalgiepatiënte houdt Music for Life-actie: “Bijkomend onderzoek naar ziekte is broodnodig” Ben Conaerts

02 november 2019

12u47 0 Boom Martine Vandeplassche (62) lijdt al sinds 2000 aan fibromyalgie, een reumatische aandoening die veel pijn veroorzaakt in spieren en gewrichten. Samen met een aantal lotgenoten uit de streek zet ze zich nu in om geld in te zamelen voor de Vlaamse Liga voor Fibromyalgiepatiënten (VLFP). “Er is nog zoveel onbekend over deze ziekte dat bijkomend onderzoek broodnodig is. Maar wat ik wel zeker weet: fibromyalgie zit écht niet tussen de oren.”

Letterlijk betekent fibromyalgie ‘pijn in bindweefsel en spieren’. Patiënten hebben last van verschillende klachten, heel vaak op hetzelfde moment: pijn, stijfheid, hoofdpijn, darmproblemen, vermoeidheid, slaapstoornissen. In ons land zijn er ruwweg 250.000 mensen getroffen door fibromyalgie, 95 procent daarvan vrouwen. Maar desondanks stuiten patiënten nog al te vaak op onbegrip en wordt de ziekte al te vaak beschouwd als imaginair. Martine Vandeplassche, al sinds 2000 fibro-patiënte, voert al jaren een strijd tegen de vooroordelen rond fibromyalgie. Als contactpersoon van de Vlaamse Liga voor Fibromyalgiepatiënten (VLFP) leidt ze maandelijks een bijeenkomst voor lotgenoten in het WZC Den Beuk in Boom.

Profiteur

“De eerste symptomen begonnen zich bij mij voor te doen in augustus 2000”, vertelt ze. “Het begon allemaal met het blokkeren van mijn nek, vervolgens mijn knie en daarna mijn polsen. Ik kreeg telkens een behandeling met cortisone, maar na drie maanden ben ik gecrasht. Het was onmogelijk geworden om mijn werk verder te zetten. Ik kon niet meer lezen of schrijven, ik kon gewoon niet meer verder, hoe hard ik ook probeerde. Maar meteen waren daar ook de vooroordelen: je wordt beschouwd als een komediant, als een profiteur. Een gebroken arm of been kan je meteen zien, maar dat je fibropatiënt bent, ziet niemand. Dus denkt men al snel ten onrechte dat het tussen je oren zit.”

Begripsvolle echtgenoot

Intussen heeft Martine min of meer leren leven met haar ziekte. “Ik neem dagelijks medicatie tegen de pijn en word voortdurend geconfronteerd met mijn limieten”, legt ze uit. “Ik kan bijvoorbeeld wel stappen, maar zeker niet te ver. Op sommige dagen haal ik 100 meter, op andere dagen kan ik 500 meter volhouden. Fibromyalgie heeft me ertoe verplicht om mijn job – ik was 25 jaar verpleegster in het ziekenhuis van Boom – op te geven. Ik heb het geluk gehad dat ik op een begripsvolle echtgenoot kan rekenen. Veel relaties gaan ten onder als iemand met fibromyalgie te maken krijgt. Maar mijn echtgenoot is me gelukkig altijd blijven steunen.”

Kerstmarkt

Net zoals veel onbegrip heerst er ook nog altijd veel onwetendheid over fibromyalgie. De oorzaak is nog altijd onbekend, en een echte behandeling om de ziekte te genezen, is er evenmin. “Bijkomend onderzoek is dan ook broodnodig”, zegt Martine. “Daarom organiseer ik met een aantal lotgenoten uit de streek een actie in het kader van Music for Life. Als het fysiek mogelijk is, gaan we deur aan deur om allerlei zelfgemaakte spulletjes te verkopen, zoals theelichtjes, wenskaarten en sneeuwpopjes. Op zaterdag 7 december staan we ook met een standje op de kerstmarkt van Seniorplaza in Willebroek. De opbrengst gaat telkens integraal naar de Vlaamse Liga voor Fibromyalgiepatiënten.”

De bijeenkomsten voor fibromyalgiepatiënten vinden plaats op elke eerste dinsdag van de maand, behalve in december, om 14 uur in WZC Den Beuk. Voor meer info kan je contact opnemen met Martine via tel. 03 88879 58 of 0485 84 65 74 of surfen naar de website www.vlfp.be.