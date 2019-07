Festivalganger (27) Tomorrowland overleden: in totaal zeven personen naar ziekenhuis MVDB en BSB

20 juli 2019

10u45

Bron: VTM NIEUWS - Belga - Eigen berichtgeving 132 UPDATE Een bezoeker van Tomorrowland is in het ziekenhuis overleden. In totaal zijn er gisteren zeven festivalgangers overgebracht, vier van hen belandden op intensieve zorg. Dat bevestigt het parket van Antwerpen aan VTM NIEUWS. De festivalorganisatie leeft mee met de vrienden en familie van het slachtoffer.

Voor een van de vier kwam alle hulp te laat, want hij overleed in het ziekenhuis. Drie anderen brachten de nacht door op intensieve zorg. Twee onder hen mogen vandaag naar huis, maar een festivalganger is er nog steeds niet goed aan toe.

De man die is overleden is, werd gisteravond onwel voor de mainstage. Hij is op het festivalterrein gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. Over de doodsoorzaak bestaat nog geen duidelijkheid. Ook drie anderen zijn naar de afdeling intensieve zorg van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) in Edegem overgebracht. Volgens informatie van het Antwerpse parket is het dodelijke slachtoffer een 27-jarige man uit India.

De organisatie betreurt het voorval. “De organisatie van Tomorrowland deelt met droefheid het overlijden van één van haar gasten mee.”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen. “We leven mee met de familie en vrienden van het slachtoffer. We hopen dat de nabestaanden dit verlies in alle sereniteit kunnen verwerken.”

“Spreek zorgverleners aan, om welke reden dan ook”

“Festivalgangers die om welke reden dan ook medische hulp nodig hebben, moeten niet aarzelen om zorgverleners op het festival aan te spreken. Het Vlaamse Kruis, urgentieteams van het UZA en AZ Rivierenland zijn op het terrein aanwezig en weten perfect wat ze moeten doen”, aldus ziekenhuiswoordvoerster Evita Bonné op de VRT-radio.

Het geheel uitverkochte Tomorrowland 2019 ging gisteren van start en duurt nog tot en met zondag. Het tweede festivalweekend begint op vrijdag 26 juli.

Niet eerste slachtoffer op TML

Ook vorig jaar overleed een festivalganger uit India. De 26-jarige vrouw werd onwel op het festivalterrein en bezweek een dag later in het ziekenhuis. Een Tsjechische vrouw (33) overleed na zes dagen. Beide slachtoffers hadden sporen van xtc in hun bloed maar volgens het parket waren hun doodsoorzaken een combinatie van verschillende factoren. In 2012 bezweek een 26-jarige Britse vrouw aan een overdosis drugs.