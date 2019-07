Festivalganger (27) Tomorrowland overleden, drie anderen in ziekenhuis opgenomen mvdb

20 juli 2019

08u45

Bron: VTM NIEUWS - Belga - VRT 12 Boom Een bezoeker van Tomorrowland is in het ziekenhuis overleden. Dat bevestigt de festivalorganisatie.

De man werd gisteravond onwel voor de mainstage. Hij is op het festivalterrein gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. Ook drie anderen zijn naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) in Wilrijk overgebracht. Over de doodsoorzaak bestaat nog geen duidelijkheid. Volgens informatie van het Antwerpse parket is het dodelijke slachtoffer een 27-jarige man uit India, meldt VRT NIEUWS.

De organisatie betreurt het voorval. “Het is heel erg jammer dat zoiets op een eerste festivaldag moet gebeuren”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen. “We leven mee met de familie en vrienden van het slachtoffer.”

Het geheel uitverkochte Tomorrowland 2019 ging gisteren van start en duurt nog tot en met zondag. Het tweede festivalweekend begint op vrijdag 26 juli.



Het is niet de eerste keer dat een Tomorrowland-festivalganger overlijdt. In 2012 bezweek een 26-jarige Britse vrouw aan een overdosis drugs.