Festival Noeverrock verschuift naar september door coronacrisis Ben Conaerts

12 april 2020

15u25 0 Boom Het jaarlijkse festival Noeverrock, dat op de agenda stond voor zaterdag 23 mei, wordt afgelast. De organisatie heeft wel al een nieuwe datum op het oog, op zaterdag 26 september.

“We hebben al snel ingezien dat het organiseren van een festival in mei weinig kans had op succes”, aldus de organisatie. “Enerzijds verwachten we de regering dit niet zal toelaten, anderzijds zegt ons gezond verstand ons dat het nu niet opportuun is om mensen bij elkaar te brengen. Ook de komende maanden zal er nog een vrees zijn om elkaar van dichtbij te ontmoeten.”

De organisatie hoopt nu om het festival te laten plaatsvinden in september 2020. “We hopen dat de ziekteverspreiding zal uitdoven gedurende de zomer. Daarom hebben we beslist om het festival, onder voorbehoud, te organiseren op zaterdag 26 september. De bands die we aanvankelijk geboekt hadden, Checkpoint Charlie, De Delvers, Cavemen en Strawdogs, zijn op dat moment ook vrij. Dus qua line-up zal er niks veranderen.”