Fans starten crowdfundingactie om Boomse spellenwinkel door coronacrisis te loodsen Ben Conaerts

10 juni 2020

16u45 0 Boom Trouwe fans van spellenwinkel Joshua Tree Games in de Kerkstraat zijn gestart met een crowdfundingcampagne. Ze hopen een mooi centje in te zamelen om de winkel doorheen de coronacrisis te helpen loodsen.

Joshua Tree Games opende in 2015 de deuren op de Grote Markt in Boom. De spellenzaak werd zo’n groot succes dat na anderhalf jaar al werd uitgeweken naar een grotere locatie, in de Kerkstraat. Daar wordt niet alleen een uitgebreid aanbod van gezelschapsspellen aan de man gebracht, er worden ook regelmatig spelavonden georganiseerd. Maar de coronacrisis heeft zware financiële gevolgen voor Joshua Tree Games. Uit angst dat hun favoriete zaak binnenkort moet sluiten of verhuizen, zijn enkele fans nu gestart met een crowdfundingcampagne. “Met een kleine bijdrage kunnen wij er met zijn allen samen voor zorgen dat de kans groter wordt dat de zaak kan blijven bestaan”, klinkt het.

Sociale aspect

Uitbater Jozua Borghys is blij verrast met het initiatief. “We bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd of nog zal leveren. We hebben momenteel twee opties: een faillissement, wat we absoluut willen vermijden, of een verhuis naar de originele locatie op de Grote Markt. Maar daar zouden we met de huidige maatregelen zo goed als geen volk kunnen laten spelen, terwijl het sociale aspect net zo belangrijk voor ons is, en dat zou voor ons dus een stap terug zijn. Als we het bedrag van de crowdfunding halen, dan kunnen we nog een aantal maanden op dezelfde locatie blijven, in de hoop dat daartegen de situatie wat genormaliseerd is en we Joshua Tree Games weer op een gezond financieel niveau hebben gekregen.”

Intussen is er al één derde van het beoogde bedrag ingezameld. Wie zelf de winkel wil steunen, kan dat doen via deze website.