Fanfaare Sintjansvrinde zoekt materiaal voor jubileumtentoonstelling Ben Conaerts

07 april 2020

12u45 0 Boom De volkse fanfare Sintjansvrinde is nog steeds op zoek naar oude foto’s en materialen voor zijn jubileumtentoonstelling.

“Onze fanfare viert dit jaar haar 70ste verjaardag. Om dat jubileum te vieren, organiseren we van 6 tot 22 november een tentoonstelling in het gemeentehuis. Maar daarvoor kunnen we nog wel wat hulp gebruiken. Oude foto’s, muziekinstrumenten, documenten: alles is welkom. Alles wordt achteraf terug bezorgd aan de eigenaar”, zegt Marc Verbruggen van de Sintjansvrinde.

De Sintjansvrinde, steevast gekleed in een blauwe kiel, met een blauw petje op het hoofd en een rode zakdoek om de nek, werden in 1950 gesticht door een groep vrienden. Omdat ze vonden dat er rond carnaval te weinig animo was, hielden ze met vastenavond een carnavaleske, muzikale rondgang. Een traditie die tot op de dag van vandaag standhoudt.

Wie de Sintjansvrinde kan helpen, kan contact opnemen met Marc Verbruggen op tel. 03 449 97 07.