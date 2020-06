Fanfaare Sintjansvrinde trakteert woonzorgcentrum Den Beuk op livemuziek Ben Conaerts

01 juni 2020

13u57 0 Boom De volkse Fanfaare Sintjansvrinde heeft het woonzorgcentrum Den Beuk zaterdagnamiddag getrakteerd op een streepje livemuziek.

Vanop het binnenplein speelden zo’n vijftien muzikanten een aantal deuntjes om het personeel en de bewoners te amuseren. Anderhalf uur lang werden de kopzorgen rond het coronavirus even aan de kant geschoven en stond sfeer en plezier centraal. En zoals wel vaker het geval is bij de optredens van de Sintjansvrinde, kon ook nu het bier niet ontbreken. De muzikanten hadden twee bakken bier meegenomen, ideaal om tussendoor de kelen te smeren.

“Met dit optreden willen we de mensen van Den Beuk een hart onder de riem steken”, zegt feestleider Marc Verbruggen. “We kennen heel wat van de mensen die hier verblijven en hier werken. Normaal geven we elk jaar in september een optreden in het rusthuis. Maar omdat de afgelopen maanden zo lastig zijn geweest, wilden we nu al voor wat vertier komen zorgen. De kans is groot dat we dit in september of oktober nog eens komen overdoen.”

Fanfaare Sintjansvrinde werd opgericht in 1950 en viert dit jaar dus zijn 50-jarige jubileum. De muzikanten, steevast gekleed in een blauwe kiel, met een blauw petje op het hoofd en een rode zakdoek om de nek, staan erom bekend dat ze amper één noot muziek kunnen spelen. Maar dat compenseren ze ruimschoots met hun enthousiasme en humor.