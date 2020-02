Fanfaare Sintjansvrinde houdt 70ste kroegentocht door Boom Ben Conaerts

26 februari 2020

Véél ambiance dinsdagavond in Boom. Fanfare Sintjansvrinde hield naar jaarlijkse gewoonte een kroegentocht door het dorp. Ze vertrokken vanuit hun thuisbasis café Radio richting het gemeentehuis, waar ze feestelijk ontvangen werden ter gelegenheid van hun 70-jarig bestaan. Daarna vervolgden ze hun pad en werden onder meer café Hollywood, café Lipstick en café Noeveren verblijd met een muzikaal bezoekje.

De kroegentocht van het volkse muziekgezelschap is al 70 jaar lang een vaste traditie op vastenavond, in aanloop naar carnaval. “We hebben alle Boomse cafés bezocht die open waren”, zegt Marc Verbruggen van de Sintjansvrinde. “Dat deden we met een ploeg van zo’n veertig man, inclusief de Orde van de Onnefretters, die de carnavalsstoet organiseren. Het was opnieuw heel amusant. We zijn tot 3.15 uur ’s nachts blijven plakken.” (lacht)

Op zondag 1 maart zijn de Sintjansvrinde opnieuw paraat, want dan lopen ze mee met de Boomse carnavalsstoet. Die vertrekt om 14.11 uur aan café Biljart in de Kerkhofstraat.