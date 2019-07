Extra bussen en treinen voor Tomorrowland Ben Conaerts

16 juli 2019

16u30 0 Boom De Lijn zet tijdens de twee weekends van Tomorrowland elke dag extra bussen in om festivalgangers van en naar het dancefestival te vervoeren. De pendelbussen rijden naar zowel camping Dreamville als het festivalterrein.

Festivalgangers die overnachten op Dreamville, kunnen telkens op donderdag tussen 9 en 20 uur, vrijdag tussen 9 en 20 uur en maandag tussen 7 en 16 uur de bus nemen tussen het station van Boom en de camping. Daarnaast zijn er beide weekends op vrijdag van 10 tot 4 uur, zaterdag van 10 tot 4 uur en zondag van 10 tot 3 uur gratis bussen van het de parkings naar het festivalterrein.

Verder is er ook nog buslijn 500, tussen Mechelen, Rumst, Boom en Antwerpen, die je afzet dicht bij de hoofdingang van het festival. Van donderdag tot en met zondag rijden de bussen van lijn 500 in beide richtingen door de Kapelstraat. De haltes in de Schommelei en de Kerkhofstraat worden niet bediend.

Ook de NMBS steekt een tandje bij en legt tijdens de twee festivalweekends extra treinen in tussen Antwerpen-Centraal en Boom. Op elke festivaldag rijden er na middernacht telkens drie speciale nachttreinen tot station Antwerpen-Centraal.