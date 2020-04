Exposeren in coronatijden: Boomse fotografe houdt minitentoonstelling in eigen etalage Ben Conaerts

23 april 2020

16u21 0 Boom Door het coronavirus zijn momenteel alle grote fototentoonstellingen afgelast, maar de Boomse fotografe Kristel Nijskens heeft een andere manier gevonden om haar gelauwerde foto’s tentoon te stellen. Wandelaars kunnen een selectie van haar werk bewonderden in de etalage van haar winkel in de Leopoldstraat 34.

Kristel moet haar winkel en fotostudio nog even gesloten houden. Maar in afwachting startte ze in de etalage een minitentoonsteling met gelauwerde foto’s die de laatste jaren op nationale en internationale tentoonstellingen en fotowedstrijden te bewonderen waren. “Dit is een win-win voor iedereen”, zegt Kristel. “Zo kan de Boomse wandelaar genieten van kunstfotografie-op-reis én komen mijn kunstwerken nog eens vanonder het stof.” (lacht)

“We willen geen massa’s volk voor onze etalage”, onderstreept Kristel. “We willen de coronamaatregelen respecteren en de afstand tussen de mensen bewaren. Om af te wisselen, zal ik om de twee dagen een andere foto of foto’s in de etalage hangen. Dat zorgt voor een leuke afwisseling, zodat de wandelaars altijd kunnen uitkijken naar iets nieuws. De foto’s zijn bovendien te koop en kunnen met een maximum oplage van 8 exemplaren thuis geleverd worden, mét certificaat.”

Alle info over Kristel en haar werk is te vinden op de website www.ikhouvanfotografie.be.