Expo en wandeling zetten Boomse scholen in de kijker Ben Conaerts

13 februari 2020

13u00 0 Boom In de etalages aan de Kaai kan je nog tot eind februari een tentoonstelling bezichtigen van de vzw Emabb. Deze keer heeft de vzw foto’s en documenten verzameld over het onderwijs in Boom en de architectuur die daarbij hoort.

Boom kent iedere schooldag een invasie van duizenden kinderen en tieners uit de ruime regio. Die traditie is niet nieuw, maar gaat al 150 jaar terug. Rond dat thema heeft de vzw Emabb nu een tentoonstelling op poten gezet. In de etalages langs de Kaai kan je nog tot eind februari foto’s en documenten terugvinden over ‘School maken in Boom’.

“We geven met deze tentoonstelling een overzicht van de verschillende scholen in Boom en hun locaties”, klinkt het. “De meeste mensen die school liepen in Boom zullen zich een hoop van deze gebouwen herinneren. Sommige zijn door de jaren heen tegen de vlakte gegaan, andere hebben de tand des tijds weten te doorstaan.”

Wie meer wil weten over het schoolpatrimonium in Boom, kan op zondag 16 februari deelnemen aan een begeleide wandeling van de ArchitectuurLiefhebbers Boom (ALB). Dan wordt er meer uitleg gegeven bij de tentoonstelling in de etalages en ga je op pad langs een aantal scholen of voormalige schoolgebouwen in het centrum. De rondleiding start om 14 uur op de Heldenplaats. Deelname kost 5 euro.