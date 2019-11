Expo en wandeling zet oude brouwerij Lamot in de kijker Ben Conaerts

14 november 2019

In de etalages onder de wandelesplanade langs de Kaai kan je momenteel een tentoonstelling gaan bezichtigen over de voormalige brouwerij Lamot in Boom. De tentoonstelling werd ingericht door de vzw EMABB met foto’s en materialen van de verzameling van André Van den Eynde en is doorlopend nog tot en met zaterdag 30 november te bezichtigen.

Voor wie nog meer in de geschiedenis wil duiken van de oude brouwerij, organiseren de ArchitectuurLiefhebbers Boom (ALB) op zaterdag 16 november deelnemen een begeleide rondleiding. Je krijgt niet alleen het verhaal te horen over de brouwerij en haar geschiedenis, maar brengt ook een bezoek aan de voormalige Lamotbrouwerij in Klein-Willebroek, waar momenteel het bedrijf Keppel-Seghers is gehuisvest. Er wordt samengekomen om 14 uur op de Heldenplaats en de deelname kost 5 euro per persoon.