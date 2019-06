Evaluatie van kinderarmoedebeleid voltooid: “Gemeente heeft slechts beperkte impact” Ben Conaerts

25 juni 2019

17u34 0 Boom Het onafhankelijk onderzoeksbureau M.A.S. heeft de voorbije maanden in opdracht van het gemeentebestuur het kinderarmoedebeleid onder de loep genomen. Daaruit blijkt dat de impact die een gemeente kan hebben, eerder beperkt is.

Met 36,6 procent scoort Boom op de kansarmoede-index het hoogst van alle Vlaamse gemeenten. Omdat het gemeentebestuur wilde onderzoeken of zijn maatregelen een antwoord bieden op de noden, werd de opdracht gegeven aan het onafhankelijk onderzoeksbureau M.A.S. om het kinderkans-armoedebeleid te evalueren.

Van de initiatieven die het lokaal bestuur afgelopen jaren heeft genomen tegen kinderarmoede werden vooral de brugfiguren, de ruilwinkel Boempetat! en het loket Kinderopvang zeer positief beoordeeld. Van de babywellness en het buurtrestaurant De tuin van de kleine chef werd aangegeven dat ze bijgestuurd moeten worden.

Instroom uit Brussel en Antwerpen

De resultaten geven verder aan dat er een grote instroom is van kwetsbare gezinnen uit Antwerpen en Brussel. “Kinderkansarmoede is een grootstedelijke problematiek die in Boom zeer duidelijk aanwezig is, terwijl Boom geen grootstad is. Kinderkansarmoede blijkt vooral gekleurd te zijn”, zegt schepen van Armoedebeleid Inge De Ridder (N-VA).

De impact die een gemeente of stad kan hebben op kinderkansarmoedecijfers is bovendien eerder beperkt. “Dat heeft te maken met de parameters waarmee kinderkansarmoede wordt gemeten, zoals het opleidingsniveau van de ouders, tewerkstelling van de ouders en huisvesting. Dat zijn stuk voor stuk parameters waarop een gemeente als Boom weinig impact heeft”, aldus De Ridder.

Desondanks blijft kinderarmoede een belangrijk aandachtspunt. “We zijn momenteel bezig aan een meerjarenplan waarin de plannen voor deze legislatuur worden vastgelegd. De resultaten van dit onderzoek zullen belangrijk zijn om te bepalen welke maatregelen we de komende jaren nog zullen nemen. Het bestrijden en remediëren van kinderkansarmoede blijft sowieso een belangrijke doelstelling.”