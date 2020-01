Enkele ‘buren’ geraken (nog) niet aan Tomorrowlandtickets: “Vermoedelijk technisch probleem” Ben Conaerts

13 januari 2020

16u08 0 Boom Enkele inwoners van Boom en Rumst ondervinden moeilijkheden om een ticket te kopen voor Tomorrowland. Zij waren naar eigen zeggen perfect in orde met hun account en vermoeden dat de oorzaak ligt bij een technisch probleem.

Inwoners van Boom en Rumst kunnen normaal gezien nog tot 19 uur vanavond een ticket kopen voor Tomorrowland. Dat kan weliswaar enkel als ze zich vooraf hebben geregistreerd op de website van het festival en een officiële Tomorrowland Account hebben aangemaakt. Maar hoewel ze dat naar eigen zeggen hebben gedaan, blijken enkele Bomenaars en Rumstenaars problemen te ondervinden bij de online aankoop.

“We kunnen wel op ‘Ticketverkoop buurt’ klikken in onze account en zien vervolgens de wachtrij, maar krijgen dan een foutmelding”, klinkt het. “De oorzaak is volgens ons een technisch probleem. De manier om in te loggen op je account is dit jaar gewijzigd en daardoor zijn er allicht een aantal accounts inactief geworden. Voorlopig weten we van zeker zes mensen die ook met dit probleem zitten, wat in verhouding natuurlijk nog steeds héél weinig is. Maar dat maakt het voor ons niet minder frustrerend.”

Screenshot

Tomorrowlandwoordvoerster Debby Wilmsen is niet op de hoogte van de moeilijkheden. “Ik raad deze mensen aan om een screenshot te sturen naar buurt@tomorrowland.com”, zegt ze. “Als blijkt dat ze inderdaad tijdig geregistreerd waren en dat ze inwoner zijn van Boom of Rumst, kunnen we dat handmatig nog in orde brengen. Inwoners van Boom en Rumst die geregistreerd zijn, kunnen bovendien nog deelnemen aan de ticketverkoop voor de Rupelgemeenten die om 20 uur vanavond start en aan de Belgische en wereldwijde ticketverkoop later deze maand.”