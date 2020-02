Eetcafé ‘t Steencaycken onthult vernieuwd interieur Ben Conaerts

13 februari 2020

17u38 0 Boom Eetcafé ’t Steencaycken heeft de afgelopen weken een flinke metamorfose ondergaan. Niet alleen het interieur kreeg een opknapbeurt, ook de menukaart werd onder handen genomen.

’t Steencaycken is al jaren een vaste waarde in de Rupelstreek, maar de afgelopen weken onderging het eeuwenoude pand een indrukwekkende metamorfose. Het interieur kreeg een moderne, industriële look mee, met strakke lijnen, bakstenen muren en een trendy mix van zwart staal en warm hout. De authentieke gietijzeren kachel en de eeuwenoude poort kregen een upgrade en springen als eyecatchers nog meer in het oog. Ook de menukaart werd opgefrist en uitgebreid met meer versbereide gerechten en streekbieren.

Terras volgt nog

“Het is nu meer dan een jaar dat wij met Vlotter ’t Steencaycken onder onze hoede hebben”, zegt coördinator Jan Vermeulen. “We hebben even afgewacht, maar met deze broodnodige opfrissing drukken we wat meer onze stempel. Het sanitair is vernieuwd, de verlichting werd aangepakt en de hele huisstijl – van de menukaart tot de placemats – is onder handen genomen. Maar het werk is zeker nog niet volledig klaar. In de laatste week van maart starten we met de vernieuwing van ons terras.”

’t Steencaycken biedt als onderdeel van Vlotter nog steeds een duurzame werkplek aan mensen die minder kansen hebben op sociale integratie door bijvoorbeeld een mentale of fysieke beperking. “We kunnen een tiental doelgroepmedewerkers aan het werk zetten”, legt Vermeulen uit. “Ze gaan ofwel aan de slag in de bediening, ofwel als afwasser. Naast ’t Steencaycken baten we ook nog het buurthuis Boomkewies uit. Daar kunnen onze mensen al de eerste stappen zetten in de horeca, vooraleer ze doorstromen naar ’t Steencaycken.”

Meer info is te vinden op de vernieuwde website www.steencaycken.be. Daar kan je ook reserveren.