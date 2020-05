Eerste virtuele gemeenteraad verloopt vlekkeloos: “Tijd om 21ste eeuw in te gaan” Ben Conaerts

29 mei 2020

15u41 0 Boom De eerste livestreaming van de gemeenteraad van Boom is donderdagavond probleemloos verlopen. Oppositiepartij Vlaams Belang pleit er dan ook voor om ook na de coronacrisis verder te gaan met het initiatief.

De gemeenteraad werd donderdagavond live gestreamd via de Boomse Facebookpagina, een primeur voor Boom. Daardoor konden de inwoners de vergadering in coronatijden probleemloos bekijken en beluisteren. Dat gebeurde ook: gemiddeld 70 kijkers bleven de debatten via livestream volgen. Voor oppositiepartij Vlaams Belang mag het initiatief dan ook een vervolg krijgen na de coronacrisis.

“Ik denk dat we op de fysieke gemeenteraad nog niet zo vaak 70 aanwezigen hebben gehad in het publiek”, zegt Verreyt. “Dat de streaming vlekkeloos is verlopen, bewijst dat het technisch gezien perfect mogelijk is om de gemeenteraad uit te zenden. Anno 2020 is het absoluut geen ‘rocket science’ om dat te doen. Het wordt tijd dat de gemeenteraad de 21ste eeuw ingaat. Na vele jaren uitstel en beloven zal het echt eens tijd worden.”

Andy Janssens (Boom één) is eveneens positief over de streaming, maar merkt op dat je als kijker steeds dezelfde twaalf raadsleden in beeld ziet. “Misschien kan het interessanter zijn om telkens de spreker in beeld te laten komen?”

Gemeenteraadsvoorzitter Kim Van Kerckhoven (N-VA) is bereid de suggesties mee te nemen.