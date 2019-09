Eerste Studio 100 Zomerfestival lokt 6.000 bezoekers Ben Conaerts

01 september 2019

12u17 0 Boom De eerste editie van het Studio 100 Zomerfestival zaterdag was een schot in de roos. Duizenden gezinnen kwamen naar de deltaweide in De Schorre afgezakt om hun favoriete Studio 100-figuren van nabij te kunnen bewonderen. “De ideale afsluiter van de zomervakantie”, klinkt het.

Er zijn zaterdag heel wat jongens- en meisjesdromen in vervulling zijn gegaan in De Schorre. Het Schelse productiehuis Studio 100 had voor zijn eerste Studio 100 Zomerfestival al haar bekendste personages van stal gehaald: Baba Yega, Samson en Gert, K3, Nachtwacht, Ghost Rockers, Bumba, Maya De Bij, Kabouter Plop, Piet Piraat, en ga zo maar door. Doorgaans zijn ze enkel te bewonderen vanop tv, maar zaterdag waren ze allemaal fysiek aanwezig op de deltaweide. Ze stonden op het podium, maakten tijd voor een meet and greet of liepen gewoon door het publiek. De jongste bezoekers moesten af en toe in de ogen wrijven om het te kunnen geloven.

Hoewel het festival volledig was uitverkocht, bleef de drukte steeds aangenaam. Dat vond ook Andreas uit Essen, die zijn zoontje Austin (3) en dochter Amber (6) had meegebracht. “Dit is echt de ideale afsluiter van de zomervakantie. Austin is helemaal gek van Bumba, terwijl Amber meer fan is van Piet Piraat en K3. Voor hen is het dus geweldig om hun idolen hier in levende lijve te kunnen ontmoeten en aan het werk te kunnen zien. Ik ben hier vooral voor hen, want mijn ding is dit net wat minder. De volgende editie is het aan mijn vrouw om met de kinderen langs te komen.” (lacht)

De Sterrenstudio

Tussen de optredens door konden de jongens en meisjes zich uitleven op springkastelen of smullen van onder meer pannenkoeken, hotdogs, pasta, pizza en frietjes. Wie verkoeling zocht, kon die vinden aan de drankstanden of aan een van de schaduwplekken op het terrein. Nog een andere trekpleister was het podium van De Sterrenstudio, een Studio 100-programma waarin jonge podiumbeesten in de huid kruipen van hun Studio 100-idool. Verschillende kinderen tussen 5 en 12 jaar brachten er liedjes van onder meer Mega Mindy en K3.

De 8-jarige Louis Maes uit Kontich zong dan weer ‘Handen Hoog’ van Samson en Gert. “Als Gert ermee ophoudt, wil ik hem gerust opvolgen, hoor”, glimlacht de jongen, die naar het derde leerjaar gaat in het Altena Instituut. “Samson en Gert maken echt supergrappige liedjes en ik vind het heel leuk om die te zingen. Plankenkoorts heb ik niet, ik sta graag op een podium. Ik had zelfs gehoopt dat ik op het grote podium had mogen staan, waar de Studio 100-acts optreden. Hoe meer volk er toekijkt, hoe liever ik het heb.”

“We kunnen alleen maar tevreden zijn met deze eerste editie”, besluit Studio 100-woordvoerder Jan Pieter Boodts. “6.000 bezoekers, stralend zomerweer en een gezellige sfeer: wat wil je nog meer? We wilden hier echt een festival van maken op kindermaat en als je kijkt naar de vele gezinnen met kinderen, denken we dat dat gelukt is. Of er een tweede editie zal komen, is nu nog te vroeg om te kunnen zeggen. We moeten eerst een paar zaken bekijken en evalueren. Maar als er een vervolg komt, zullen we daar zeker spoedig over communiceren.”