Eerste steen van woonproject Brig gelegd: “Pionier op vlak van duurzaamheid” Ben Conaerts

12 oktober 2020

15u15 0 Boom Maandagmiddag werd de symbolische eerste steen gelegd van het nieuwbouwcomplex Brig. De residentie, goed voor 97 appartementen verdeeld over vier gebouwen, moet een nieuwe referentie worden op het vlak van duurzaamheid. Het pronkstuk is een mini-waterstofcentrale op het dak, die stroom produceert uit waterstof.

Brig verrijst op de kruising van de Bassinstraat en Hoek en bestaat uit vier volumes van maximaal zes bouwlagen. De vier gebouwen tellen in totaal 97 appartementen en vormen samen een klavertje vier. Hoewel de voorbereidende werken al enkele maanden van start zijn gegaan, mocht burgemeester Jeroen Baert (N-VA) maandag de symbolische eerste steen leggen. “Dit is het resultaat van jarenlange noeste arbeid”, aldus Baert. “Omdat we hier met verschillende eigenaars zaten, was het geen sinecure om dit project hier op te starten. Maar ik ben heel tevreden dat we nu de eerste steen kunnen leggen van wat een fantastisch complex moet worden, en een pionier op vlak van duurzaamheid.”

Brig wordt een van de eerste appartementsgebouwen in België met een zelfstandige mini-waterstofcentrale Luc Neefs

Waterstofcentrale

Het overgrote deel van de wooneenheden wordt Bijna Energie Neutraal (BEN). Ook worden er warmtepompen, groendaken, oplaadpalen voor elektrische wagens en een overdekte fietsenstalling voorzien. Maar hét pronkstuk wordt ongetwijfeld de elektriciteitscentrale die stroom produceert uit waterstof, een 100 procent hernieuwbare energiebron. “Brig wordt een van de eerste appartementsgebouwen in België met zo’n zelfstandige mini-waterstofcentrale”, zegt Luc Neefs van DCA Woonprojecten. “De lokaal geproduceerde groene stroom zal ongeveer 80 procent van het totale verbruik dekken, aan een kwart van het huidige tarief voor traditionele elektriciteit.”

De appartementen zullen beschikbaar zijn vanaf oktober 2022. De tweede verkoopsfase is intussen van start gegaan. Wie in Brig wil komen wonen, wacht best niet te lang meer. Momenteel is al twee derde van het totale project verkocht. Er zijn appartementen beschikbaar met één, twee en drie slaapkamers. Een appartement met één slaapkamer is te verkrijgen vanaf 171.500 euro.

