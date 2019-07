Eerste luchtmetingen zijn geruststellend: “Geen actieve asbestbron in kleiputten achter Bosstraat” Ben Conaerts

17u59 0 Boom Er is geen actieve asbestbron in de omgeving van de storten in de kleiputten achter de Bosstraat in Boom. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een asbestluchtmeting die werd uitgevoerd door Fibrecount.

“De metingen werden gisteren (dinsdag, red.) op zes verschillende meetpunten tussen 8 en 12 uur uitgevoerd”, zegt waarnemend burgemeester Kris Van Hoeck (CD&V). “In geen enkel van de meetpunten werd een vezel asbest geteld. Dat betekent dat er op dit moment geen actieve asbestbron in de buurt is. Verder verloopt de samenwerking tussen alle instanties op het terrein uitstekend en is er geregeld overleg.”

Het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) heeft intussen ook twee meetpunten geïnstalleerd om gedurende een periode van 14 dagen non-stop de luchtkwaliteit te meten. Die resultaten worden bekendgemaakt, zodra de analyses afgerond zijn.