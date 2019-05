Eerste garageverkoop in wijk KaDrie Ben Conaerts

24 mei 2019

De wijkraad KaDrie organiseert op zaterdag 25 mei een eerste garageverkoop in de wijk. Verschillende bewoners bieden van 9 tot 16 uur hun oude spullen aan in hun garage, op hun oprit of in hun achter- of voortuin. Deelnemers zijn te herkennen de deelnameaffiche voor hun raam, de aanwezigheid van ballonnen aan de woning en aan de koopwaar die ze uitstellen.

De wijk KaDrie situeert zich in de Kruiskenslei, de Noeverselaan, de Gendarmerielaan, de Haesaertsplaats en omliggende straten.