Eerste editie Studio 100 Zomerfestival al uitverkocht Ben Conaerts

14 augustus 2019

14u04 0 Boom De allereerste editie van het Studio 100 Zomerfestival, dat op zaterdag 31 augustus plaatsvindt in De Schorre in Boom, is nu al volledig uitverkocht. Wie het evenement alsnog wil bijwonen, komt terecht op een wachtlijst.

Tijdens het Studio 100 Zomerfestival kunnen de bezoekers genieten van optredens van onder meer K3, Samson & Gert, Mega Mindy, Piet Piraat, Maya de Bij, Bumba, Campus 12 en Wilko & Keelin van Nachtwach. Ook Baba Yega, het nieuwste lid van de grote Studio 100-familie, zal erbij zijn. De presentatie is in handen van Studio 100 TV-gezichten Marie Verhulst én James Cooke. Bovendien is er heel wat randanimatie, zoals meet and greets met de Studio 100-personages, springkastelen en heel veel lekkers.

Ook voor de volgende editie van Lekker Klassiek, dat op dezelfde dag na het Studio 100 Zomerfestival wordt georganiseerd, loopt de ticketverkoop als een trein. Lekker Klassiek, intussen aan zijn derde editie toe, brengt opnieuw een mix van culinaire hoogstandjes van de njam!-topchefs en pareltjes uit de klassieke muziek samen in De Schorre. Apotheose van het festival wordt een musicalconcert onder leiding van maestro Dirk De Caluwé, met de beste nummers uit de Studio 100-musicals.

Meer info is te vinden op de website www.lekkerklassiek.be.