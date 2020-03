Eén medewerker WZC Den Beuk test positief op coronavirus Ben Conaerts

24 maart 2020

17u42 0

Eén medewerker van het woonzorgcentrum Den Beuk heeft positief getest op het coronavirus. Deze medewerker bevindt zich intussen thuis in quarantaine. De directie van het woonzorgcentrum verzekert dat er geen enkele reden is tot ongerustheid. “Met onze bewoners zelf is alles nog in orde”, klinkt het.