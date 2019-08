Ecohuis houdt infosessie over groenafval Ben Conaerts

02 augustus 2019

Het Ecohuis organiseert op woensdag 7 augustus een infoavond over groenafval. Je leert hoe je groenafval in je tuin kan voorkomen en hoe je met je groenresten nog iets nuttigs kan doen.

De infosessie vindt plaats om 19.30 uur. De toegang is gratis, maar je moet je wel even inschrijven via ecohuis@boom.be of 0473 23 39 89.