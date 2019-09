Duik mee het water in met de Boomse ijsberen Ben Conaerts

13 september 2019

De IJsberen van Boom organiseren op zaterdag 14 en zondag 15 september hun jaarlijkse opendeurdagen. Iedereen kan tussen 10.30 en 15.30 uur in het openluchtzwembad in het park van Boom terecht voor een plons in het frisse water.

“Het water is momenteel zo’n 22 graden”, klinkt het. “Je kan komen testen of je klaar bent voor de winter met onze ludieke ijsberentest of misschien wil je je vaardigheden tonen op ons hindernissenparcours op het water. Nadien kan je bijpraten bij een hapje en een drankje op ons zonovergoten terras aan het Berenhol.”