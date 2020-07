Dolfijntje for Life schrapt geplande benefietevenementen en schakelt over op online verkoop Ben Conaerts

23 juli 2020

16u27 0 Boom Dolfijntje for Life heeft beslist al haar geplande activiteiten door de coronacrisis te annuleren. Maar de vriendengroep blijft wel snoepzakken, pralines en wijn verkopen om het therapeutisch zwembad Dolfijntje in Willebroek te ondersteunen.

De vriendengroep van Dolfijntje for Life had begin dit jaar al een aantal evenementen gepland in het kader van Music for Life. Voor het vijfde jaar op rij wilde het team van Guy Apers en Siggy De Groot geld bij elkaar sprokkelen voor het therapeutisch zwembad Dolfijntje in Willebroek. Maar door de aanhoudende coronacrisis hebben ze nu beslist alle activiteiten voor dit jaar te annuleren.

“De gezondheid van iedereen komt voor ons op de eerste plaats”, klinkt het. “Daarom gaan we niets organiseren wat de ‘social distance’ in gevaar kan brengen. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat Dolfijntje nog altijd heel wat steun kan gebruiken. Daarom verkopen we snoepzakken, doosjes pralines en – nieuw dit jaar – flessen wijn.”

Een doosje pralines van 250 gram kost 9 euro, een snoepzak van 250 gram kost 4 euro en een snoepzak van 400 gram kost 5 euro. Voor een fles witte of rode wijn betaal je 9 euro. Je kan ook opteren voor pakket van een fles witte én een fles rode wijn, samen met twee glazen. Daarvoor betaal je 25 euro.

De actie loopt tot het einde van het jaar. Wie een bestelling wil plaatsen, kan dat doen via guy.apers.rupelboom@telenet.be.