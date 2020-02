Dolfijntje for Life schiet voor het vijfde jaar op rij in actie voor De Warmste Week: “Zonder onze vrijwilligers zijn we niks” Ben Conaerts

24 februari 2020

12u19 0 Boom De Warmste Week ligt nog maar twee maand achter ons, maar de vrijwilligers van Dolfijntje for Life hebben nu al de volgende editie in het vizier. Voor het vijfde jaar op rij gaan Guy Apers, Siggy De Groot en hun team verschillende activiteiten op poten zetten om geld in te zamelen voor het therapeutisch zwembad Dolfijntje in Willebroek.

De Warmste Week? Voor de vrijwilligers van Dolfijntje for Life telt het jaar 52 Warme Weken. Al maanden op voorhand zijn ze druk in de weer om activiteiten in elkaar te boksen en sponsoring te zoeken voor het goede doel. Voor 2020 staan er nu al vier afspraken op de agenda: een bingo op vrijdag 24 april, een pannenkoekenslag met tombola op zondag 24 mei, een frietevenement op vrijdag 28 augustus en een Warmste Ontbijt op 20 december , telkens in café Noeveren. Vanaf augustus start Dolfijntje for Life ook weer met de verkoop van snoepzakken en pralines. Nieuw is dat er deze keer ook flessen witte en rode wijn worden aangeboden.

Huilen als kleine kinderen

Het doel is ook nog altijd hetzelfde: zoveel mogelijk centen inzamelen voor het therapeutisch zwembad Dolfijntje in Willebroek. Daar komen al jaar en dag mensen met een beperking zwemmen in warm water en met zachte muziek. “We zijn in 2016 spontaan gestart, met een snoepzakkenverkoop en een wafelenbak”, zegt Siggy De Groot, die samen met Guy Apers aan de wieg stond van Dolfijntje for Life. “Het was heel kleinschalig, maar tot onze grote verbazing haalden we meteen een opbrengst van meer dan 5.000 euro. Dat was zo onverwacht dat we die avond in elkaars armen zijn gevallen en zijn beginnen huilen als kleine kinderen.”

Voor dag en dauw

“Toen vond Music for Life nog plaats in het recreatiedomein De Schorre, hier in Boom”, blikt Guy Apers terug. “We kregen een uitnodiging van Studio Brussel om onze cheque met de opbrengst te komen overhandigen. Alleen kon dat enkel voor dag en dauw, om 6.20 uur ’s morgens. Ik ging er vanuit dat ik de enige zou zijn die er zou staan. Maar uiteindelijk stonden we daar met vijftien à twintig man. Zelfs Ludo Deferme, de oprichter van Dolfijntje, was erbij. Ik word er nogal altijd warm van als ik eraan terugdenk.”

Affiches

Guy en Siggy kunnen intussen terugvallen op een trouwe schare van een twintigtal vrijwilligers. Of ze nu mee pannenkoeken helpen bakken, affiches helpen ophangen of de tafels helpen afruimen: zij vormen de ruggengraat van Dolfijntje for Life. “Siggy en ik kunnen organiseren wat we willen, zonder die vrijwilligers zijn we niks”, beseft Guy. “Het is fantastisch dat we op zoveel mensen kunnen rekenen die zich mee met ons willen inzetten voor een goed doel. Mijn vrouw Joke verdient nog een extra pluim. Zij maakt de affiches voor onze evenementen en is mijn onmisbare rechterhand.”

Wie zich wil inschrijven voor een van de opkomende evenementen, kan dat nu al doen via Guy Apers op 0472 40 76 90 of in café Noeveren.