Dolfijntje for Life organiseert frietjesfestijn voor goed doel Ben Conaerts

05 september 2019

16u19 0 Boom Het team rond Dolfijntje for Life maakt zich weer op voor een volgende Music for Life-actie. Op vrijdag 20 september wordt een frietjesfestijn georganiseerd ten voordele van het Willebroekse therapeutische zwembad Dolfijntje.

“Voor de derde keer werken we hiervoor samen met het Frithuisje uit Berlaar”, zegt Guy Apers van Dolfijntje for Life. “Het Frithuisje komt een frietkar opstellen aan Café Noeveren in Boom. Iedereen kan daar van 18 tot 21 uur komen smullen van heerlijke frietjes. Er worden ook snacks en koude sauzen voorzien à volonté. Voor wie een dessert wenst, zijn er ijsjes te koop.”

Wie erbij wil zijn, kan zich nog inschrijven tot en met zaterdag 14 september. Volwassenen betalen 12 euro om deel te nemen, kinderen onder de 12 jaar eten mee voor 10 euro en kinderen onder de 6 jaar kunnen gratis smullen. Inschrijven is verplicht en kan via 0472 40 76 90 of guy.apers.rupelboom@telenet.be.