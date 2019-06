Dolfijntje for Life houdt bingoavond voor goed doel Ben Conaerts

07 juni 2019

Na het succes van haar pannenkoekenslag maakt Dolfijntje for Life zich op voor een nieuw evenement in het kader van Music for Life. Op vrijdag 14 juni organiseert de vereniging een bingo in café Noeveren. De opbrengst gaat opnieuw naar het Willebroekse therapeutisch zwembad Dolfijntje.

“We starten vanaf 19.30 uur en er zijn heel mooie prijzen te winnen, zoals een radio, een koffiezetapparaat en een horloge”, zegt Guy Apers van Dolfijntje for Life. “Er worden hotdogs geserveerd, en bij mooi weer ook ijsjes. Onze pannenkoekenslag met tombola bracht liefst 1.645 euro op voor Dolfijntje. Hopelijk kunnen we van onze bingo een even groot succes maken.”

Meer info over de bingo is te verkrijgen bij Guy Apers op tel. 0472 40 76 90 of via café Noeveren op tel. 0477 35 63 06.