Doek valt over Boomse naaiwinkel Bobby Sewing Ben Conaerts

01 september 2020

15u13 0 Boom Naaiwinkel Bobby Sewing houdt het in Boom voor bekeken. Na drie jaar heeft zaakvoerder Joanna Van Regenmortel beslist het huurcontract van het winkelpand niet te verlengen. De vestiging in Mortsel blijft wel open.

“Het waren drie mooie jaren in Boom”, zegt Joanna, die ook al in Mortsel een vestiging van Bobby Sewing heeft. “Maar na lang wikken en wegen hebben we beslist het huurcontract niet te verlengen. Met de stijgende online verkoop werd de combinatie van twee fysieke winkels wat veel. Daarom trekken we op zaterdag 5 september definitief de deuren toe van onze winkel in Boom. Tot dan verkopen we alle stoffen aan –50 procent. Onze winkel in Mortsel blijft wel open.”

Bobby Sewing is gevestigd in de Antwerpsestraat 91, vlak naast taverne Obelisk. Je kon er terecht voor stoffen, fournituren, retouches en naaiworkshops.