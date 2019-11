Dirkputstraat krijgt er elf nieuwe parkeerplaatsen bij Ben Conaerts

07 november 2019

Aannemer Hertsens start op dinsdag 12 november met de aanleg van een nieuwe parkeerplaats in de Dirkputstraat. Daarmee wil het gemeentebestuur tegemoet komen aan de parkeerdruk in de wijk. Het is na de inhuldiging van de parking in het Wyckmansveld de tweede nieuwe parkeerplaats op enkele weken tijd.

“Na de afbraak van het lokaal op Dirkputstraat 391 krijgt het terrein een nieuwe invulling als parking”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). “In totaal komen er hier elf bijkomende parkeerplaatsen met een doorlaatbare verharding, waarvan één plaats voorzien is voor mindervaliden. De parking wordt ook uitgerust met nieuwe openbare verlichting en een elektrische laadpaal. Het gaat om een investering van zo’n 71.000 euro.”