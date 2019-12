Dirkputstraat heeft er nieuwe buurtparking bij Ben Conaerts

12 december 2019

12u48 0 Boom Goed nieuws voor de bewoners van de Dirkputstraat. Zij kunnen hun wagen voortaan kwijt op een nieuwe buurtparking.

Het lokaal op Dirkputstraat 391 is onder de sloophamer verdwenen en heeft plaats geruimd voor een nieuw parkeerterrein. Er zijn elf parkeerplaatsen voorzien, waarvan een voor mindervaliden. De nieuwe parking betekent voor de gemeente een investering van zo’n 71.000 euro.

“We hopen dat we hiermee tegemoet komen aan de parkeerdruk in de wijk rond De Schorre”, zegt schepen van Parkeerbeleid Abdel El-Hajoutti (CD&V). “Na de parking in het Wyckmansveld is het al de tweede nieuwe parking in de buurt op twee maanden tijd.”

“De parking werd aangelegd in een doorlaatbare verharding”, licht schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA) toe. “Tegelijkertijd werd hier ook de openbare verlichting vernieuwd en een elektrische laadpaal voorzien.”