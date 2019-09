Delicatessenzaak De Smulpaap bestaat 40 jaar: “Het kost soms bloed, zweet en tranen, maar we zijn altijd blijven volhouden” Ben Conaerts

05 september 2019

16u13 0 Boom Het is precies 40 jaar geleden dat delicatessenzaak De Smulpaap haar deuren opende. Een absolute mijlpaal, niet het minst voor huidig zaakvoerder Daisy Wauters (56), zelf al 39 jaar in de winkel actief. “We steken er soms bloed, zweet en tranen in, maar ik zou er met plezier nog tien jaar willen bijdoen.”

Het Boomse handelscentrum heeft de afgelopen decennia veel handelaars zien komen en zien gaan. Maar De Smulpaap is erin geslaagd om al veertig jaar een vaste waarde in de Blauwstraat te blijven. De zaak werd in 1979 opgestart door Jean Bolhuis en Karin De Smet en in 2000 kwam huidig zaakvoerder Daisy Wauters aan het roer te staan. “Ik was al op 2 november 1980 in De Smulpaap beginnen werken”, vertelt ze. “Maar een zaak leiden, dat was toch nog iets anders. Dus heb ik op twee jaar tijd de nodige opleidingen gedaan en alle knepen van het vak geleerd. Van een cursus bedrijfsbeheer tot een opleiding als sommelier.”

Therapeut

Sindsdien heeft Daisy zich ontpopt tot hét gezicht van De Smulpaap en een van de boegbeelden van het Boomse handelscentrum. In 2013 werd De Smulpaap verkozen tot ‘Winkel van het Jaar’, in 2015 volgde de onderscheiding als de meest klantvriendelijke zaak van Vlaanderen. “Een winkel is een sociaal gebeuren”, zegt Daisy. “Mijn klanten houden mijn zaak in leven, dat besef ik heel goed. Dus wil ik dat iedereen zich hier welkom voelt. Ik heb veel klanten die hier in de winkel hun hart even luchten. Iemand die een geliefde verloren is, iemand die problemen heeft in zijn relatie… Dan zet ik een tas koffie en maak ik tijd vrij. Ik heb al vaak op die manier voor therapeut gespeeld.”

Steunpilaar

Maar een winkel uitbaten, dat is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. In 2010, toen De Smulpaap pas was geopend op haar huidige locatie, werd het centrum van Boom voor anderhalf jaar opgebroken. “Dat was een heel moeilijke periode”, geeft Daisy toe. “Mijn man en ik hadden écht bloed, zweet en tranen in de nieuwe zaak gestoken. Om nog maar te zwijgen van de centen. We hebben veel tegen elkaar gezaagd en geklaagd. Het heeft onze relatie op de proef gesteld. Maar we zijn blijven babbelen en blijven volhouden. Daar ben ik mijn man dankbaar voor. Hij is nog altijd mijn steunpilaar. Hij weet alles wat er in de winkel gebeurt en zorgt ervoor dat de cijfers kloppen.”

Lingeriezaak

Veertig jaar De Smulpaap, het doet Daisy stralen van trots. “Soms sta ik ’s avonds in de winkel rond te kijken en denk ik dat ik heel gelukkig mag zijn. Ik zou er met alle plezier nog tien jaar De Smulpaap willen bijdoen. Er wordt soms negatief over gedaan, maar ik heb vertrouwen in de kleine middenstand en in de toekomst van ons handelscentrum. Hier zijn nog veel mogelijkheden voor nieuwe ondernemers. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een smoothiezaak of een lingeriewinkel. Maar ondernemen is een werkwoord, zeg ik altijd. Je moet altijd actief blijven werken aan je zaak. Dat doe ik zelf ook. Ik ben ervan overtuigd dat we met De Smulpaap nog altijd kunnen groeien.”

De Smulpaap viert zijn 40-jarig bestaan deze week met allerlei acties. Nog tot en met maandag 9 september kan iedereen bij aankoop van 15 euro deelnemen aan een tombola waarmee hij kans maakt op een prijs. Ook tijdens de Boomse braderie, op zaterdag 7 september, zet De Smulpaap haar jubileum uitgebreid in de kijker.