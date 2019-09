Debuutalbum De Delvers krijgt tweede leven op vinyl Ben Conaerts

19 september 2019

15u02 0 Boom De Boomse newwave- en postpunkband De Delvers is op zondag 22 september te gast op de grootste platenbeurs van Europa in Zwolle. Het vijftal stelt er de gloednieuwe vinylversie van haar debuutalbum ‘De Delvers’ voor.

De Delvers, een vijfkoppige band met uitvalsbasis in Noeveren, brachten begin dit jaar hun debuutplaat uit. De unieke combinatie van new wave en postpunk en de maatschappijkritische Nederlandstalige teksten maakten bij vele luisteraars indruk. Zo ook bij Wilco De Bruin van de Nederlandse platenzaak Variaworld en Tom Claes van de Boomse platenzaak Music Media Corner. Mede dankzij hun steun verschijnt het debuutalbum van De Delvers nu op vinyl.

Vinylversie

“Heel veel mensen die onze muziek waarderen, kopen liever vinyl dan cd”, zegt Tom Kets, bassist en tekstschrijver bij De Delvers. “Daarom zijn we blij dat we nu een vinylversie van ons debuut ‘De Delvers’ kunnen voorstellen. De nummers van de cd werden daarvoor aangevuld met vier livetracks. De vinylplaat is exclusief en gelimiteerd te verkrijgen tijdens onze optredens en bij Variaworld en Music Media Corner. Er zijn slechts 250 exemplaren beschikbaar.”

De Delvers stellen de plaat op zondag 22 september aan het publiek voor op de platenbeurs ‘XXXL’ in Zwolle, de grootste eendaagse platenbeurs in Europa. Daarna spelen ze nog op verschillende plekken in België en Nederland. “Intussen zijn we ook bezig aan de tweede plaat, maar die zal wellicht pas in 2021 verschijnen. Aan ons debuutalbum zijn we ook twee jaar bezig geweest. Geduld loont”, aldus Tom Kets.

Wie De Delvers live aan het werk wil zien, kan hun agenda raadplegen op de website www.dedelvers.be.