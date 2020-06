De Steenschuit hervat werken na coronasluiting: bouw van Belgica stilaan weer op kruissnelheid Ben Conaerts

24 juni 2020

16u41 0 Boom De vzw De Steenschuit heeft de werken aan de replica van de Belgica van Adrien de Gerlache weer goed en wel hervat. Een jaar na de start van de beplanking van de indrukwekkende driemaster nadert de eerste laag haar voltooiing.

Net als vele andere bedrijven en organisaties moest de vzw De Steenschuit op vrijdag 13 maart de deuren sluiten van haar opleidingsatelier en scheepswerf. Daardoor lagen de werkzaamheden voor de bouw van de Belgica, het iconische poolschip van de Belgische ontdekkingsreiziger Adrien de Gerlache, meer dan twee maanden stil. Maar dat neemt niet weg dat de beplanking van de eerste laag, waarmee een jaar geleden werd gestart, bijna voltooid is.

Uitdroging

“Aan beide zijden worden afwisselend nieuwe stroken aangebracht, met een globale hoogte van ongeveer 60 centimeter”, zegt Kurt Van Camp, algemeen directeur van De Steenschuit. “Pas wanneer blijkt dat de stroken perfect aaneensluiten, worden ze definitief vastgelijmd en netjes opgeschuurd. Op die manier gaat het werk trapsgewijs verder aan beide zijden van het schip en komt de reling stilaan in zicht. Het warme voorjaar en de droge omgevingsfactoren in de loods lieten tijdens de lange periode van lockdown wel hun sporen na. Daardoor moesten we bij de heropstart de houten beplanking grondig behandelen tegen uitdroging, maar inmiddels is ook deze stap achter de rug.”

Grondstoffen

De coronacrisis sloeg niet alleen een gat in de planning, maar ook in de begroting van de vzw. De publiekswerking, die onder andere steunt op de rondleidingen op de werf, viel volledig stil, en ook een aantal speciale evenementen dit voorjaar moesten van de kalender worden geschrapt. De Steenschuit hoopt dan ook op een financieel steuntje van sympathisanten te kunnen rekenen. “Iedereen kan een bedrag storten op onze projectrekening bij Herita. Het ingezamelde bedrag kunnen we gebruiken voor de aankoop van grondstoffen voor de bouw van de Belgica.”