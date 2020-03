De Schorre zoekt standhouders voor kunstenaarsmarkt Ben Conaerts

04 maart 2020

18u43 0 Boom Op zondag 29 maart organiseert De Schorre een nieuwe editie van de kunstenaarsmarkt. Daarvoor is het provinciaal recreatiedomein nog volop op zoek naar standhouders.

Tekenaars, schilders, grafici, beeldhouwers, keramisten of fotografen die hun werk willen tonen, kunnen zich nog tot vrijdag 6 maart inschrijven. De markt, die plaatsvindt onder de vlindertent, biedt plaats aan maximaal 170 creatievelingen. Ter plaatse werken is een mogelijkheid en wordt zelfs sterk aangemoedigd.

De kunstenaarsmarkt vindt plaats van 12 tot 17 uur op het Vlinderplein in De Schorre. Een standplaats kost 5 euro en is te reserveren via de website www.deschorre.be.