De Schorre wordt klaargestoomd voor Superprestige Cyclocross: “Parcours heeft alles wat nodig is voor zware wedstrijd” Ben Conaerts

17 oktober 2019

19u47 0 Boom De Telenet Superprestige Cyclocross van Boom - de voormalige Niels Albert CX – is op zaterdag 19 oktober aan zijn derde editie toe. De voorbije dagen was de organisatie al druk in de weer in De Schorre om het parcours klaar te krijgen.

“We hebben het parcours wel wat aangepast in vergelijking met vorig jaar”, zegt organisator Koen Monu. “Niet alleen zal het publiek de renners vaker kunnen zien, we hebben ook een lus gecreëerd rond het koppel houten trollen op de helling van de deltaweide. Dat zorgt voor een heel mooie eyecatcher. We hopen op zo’n 7.000 bezoekers, al weten we momenteel, aan de start van het veldritseizoen, nog niet echt wat we kunnen verwachten.”

Met uitzonder van Mathieu van der Poel en de geblesseerde Wout van Aert worden alle toppers zaterdag in De Schorre aan de start verwacht. “De afwezigheid van Mathieu is jammer, maar het voordeel is dat nu meer crossers in hun kansen geloven”, denkt Monu. “Het zal vast en zeker een zware, spannende wedstrijd worden. We hebben hier in De Schorre een prachtig parcours dat alles heeft wat er nodig is: van zandstroken tot steile stroken bergop.”

De start en aankomst vinden plaats centraal op de deltaweide. De eerste wedstrijd van de dag is voor de nieuwelingen en start om 9.50 uur. Om 15 uur beginnen de elite aan hun veldrit. Wie erbij wil zijn, kan tickets kopen vanaf 10 euro via de website www.cyclocrossboom.be.