De Schorre vormt opnieuw decor voor trailrun Ben Conaerts

09 januari 2020

16u39 0 Boom De Schorre ontvangt op zondag 12 januari de tweede editie van de ‘Trail De Schorre’, een trailrun in en rond de kleiputten van Terhagen en het provinciaal recreatiedomein. Meer dan 1.000 sportievelingen worden aan de start verwacht.

Na een succesvolle eerste editie vorig jaar kon een vervolg van de ‘Trail De Schorre’ niet uitblijven. Al introduceren de organisatoren van Sportevents wel enkele nieuwigheden. Zo kan je naast de afstanden van 6, 10 en 14 kilometer nu ook 18 kilometer lopen. Ook de parcours werden deels in het nieuw gestoken. “Elk traject is voor één derde gewijzigd”, zegt Maarten De Bolster van Sportevents. “Enerzijds omwille van de asbestproblematiek in de kleiputten van Terhagen, anderzijds omdat we zelf voor wat vernieuwing en verrassing willen zorgen.”

Trailrunning is de ideale sport voor lopers die van de natuur houden, graag lange afstanden opzoeken en niet vies zijn van een beetje modder en wat hoogteverschillen. De eerste editie van de ‘Trail De Schorre’ lokte vorig jaar al meteen 1.100 lopers, en ook nu staat de teller al op zo’n 1.000-tal inschrijvingen. “Maar er kunnen er gerust nog een aantal bij”, glimlacht Maarten. “Mensen kunnen zich nog altijd inschrijven via onze website of gewoon ter plaatse, voor aanvang van de trailrun.”

De ‘Trail De Schorre’ vindt zondag plaats van 10 tot 15 uur. Wie erbij wil zijn, kan zich inschrijven via deze website.