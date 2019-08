De Schorre vanaf 12 augustus weer volledig toegankelijk Ben Conaerts

09 augustus 2019

16u40 0 Boom Het provinciaal recreatiedomein De Schorre is vanaf maandag 12 augustus weer helemaal toegankelijk.

Vanaf maandag 12 augustus kunnen bezoekers weer volop gaan genieten van alle troeven van De Schorre. Door de opbouw en afbraak van Tomorrowland was het domein bijna twee maand lang beperkt toegankelijk. Maar vanaf maandag kan je weer over de One World-brug richting het buurtpark in de Schorrestraat wandelen en zijn ook het mountainbikeparcours en de visvijvers weer toegankelijk.

De brasserie, buitenspeeltuin, het infokantoor Rupelstreek, het Barrevoetspad, de onthaalbalie, het congrescentrum De Pitte en de avonturentoren Intense werden eerder terug geopend. Op vrijdag 9 augustus startte ook de recreatieverhuur weer.

Alle informatie is te vinden op de website www.deschorre.be.