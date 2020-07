De Schorre schrapt alle groepsactiviteiten uit zomerprogramma Ben Conaerts

30 juli 2020

17u29 0 Boom De Schorre heeft beslist alle groepsactiviteiten van het zomerprogramma ‘Hartje Zomer’ te annuleren.

Met ‘Hartje Zomer’ had De Schorre een uitgebreid zomerprogramma uitgewerkt. Maar door de heropflakkering van het coronavirus werd beslist alle groepsactiviteiten af te blazen. Dat wil zeggen: geen vertellingen, wandelingen, workshops en initiaties meer. De ticketkopers zullen de komende dagen worden gecontacteerd in verband met de terugbetaling.

“We willen ons steentje bijdragen om het coronavirus in te dijken”, klinkt het. “Je kan wel nog steeds een bezoek brengen aan ons domein en samen met je gezin of je bubbel genieten van ons uitgebreid recreatieaanbod. Ontdek ons Barrevoetspad of ons eindeloos hinkelpad, rij met de gocarts of geniet van een tochtje met de waterfiets.”

Bekijk het volledige programma op www.deschorre.be.