De Schorre ontvangt in oktober eerste Trail Games: 42 kilometer lopen in je eentje of in team Ben Conaerts

18 september 2020

16u28 0 Boom De Schorre krijgt er op zondag 4 oktober een nieuw evenement bij: de Trail Games. Driehonderd sportievelingen kunnen daar solo, in duo of in trio deelnemen aan een ‘trail marathon’ van 42 kilometer.

De organisatoren van Sport Events hebben op het provinciale recreatiedomein drie rondes uitgetekend van zeven kilometer: één makkelijk, één moeilijk en één tussenin. De bedoeling is zoveel mogelijk rondes af te leggen met een gezamenlijke start om het uur. Welke lus er zal moeten worden gelopen, wordt bepaald door een dobbelsteen, die net voor de start van elke lus wordt geworpen.

Loop je in een team van twee of drie, dan komt er een tweede dobbelsteen in het steen. Daarop staat op vier zijden één mannetje en op twee zijden twee mannetjes. Wanneer een zijde met een mannetje geworpen wordt, loopt maar een loper van het team. Wanneer er een zijde met twee mannetjes geworpen wordt, dan moeten er twee lopers als duo de ronde samen afleggen. Ze moeten bij elkaar blijven en ook zo finishen.

De inschrijvingen voor de eerste Trail Games lopen nu al. Door de coronamaatregelen is het aantal inschrijvingen beperkt. Er zijn honderdvijftig solo startbewijzen en vijftig tickets voor teams van twee of drie personen beschikbaar. De eerste start wordt gegeven voor de solo’s om 10 uur en voor de teams om 10.30 uur. Inschrijven kan vanaf 49 euro op de website van Sport Events.