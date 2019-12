De Schorre maakt zich op voor Putteke Winter: recreatiedomein beperkt toegankelijk Ben Conaerts

11 december 2019

15u02 0 Boom In De Schorre wordt momenteel alles in gereedheid gebracht voor een nieuwe editie van Putteke Winter. Het winterevenement zal op vrijdag 13 en zaterdag 14 december opnieuw duizenden bezoekers naar het recreatiedomein lokken.

De wandeling Putteke Winter dompelt het recreatiedomein De Schorre onder in een feeërieke wintersfeer. Wees niet verrast als je jezelf onderweg regelmatig in een ander tijdperk waant. Dit jaar hebben de organisatoren zich namelijk laten inspireren door het Victoriaanse tijdperk. Verder word je tijdens de wandeling begroet door vreemde wezens en vuurspuwers, kan je genieten van muzikale optredens en kan je bij een van de winterchalets uitblazen met een hapje en een drankje.

De opbouw voor Putteke Winter is intussen in volle gang en dat heeft zijn gevolgen voor de toegankelijkheid. Vanaf donderdag 12 december is het niet langer mogelijk om te vissen in De Schorre en wordt het mountainbikeparcours afgesloten. Op vrijdag 13 en zaterdag 14 december, de dagen van Putteke Winter zelf, worden de zij-ingangen van De Schorre al afgesloten vanaf 12 uur. Vanaf 14 uur wordt het hele domein voor het grote publiek afgesloten. Op zondag 15 december gaan de zij-ingangen weer open om 13 uur en zijn bezoekers weer welkom vanaf 14 uur.

Putteke Winter vindt zowel vrijdag als zaterdag plaats tussen 17 en 23 uur. Tickets kosten 8 euro en zijn nog steeds te verkrijgen via de website www.deschorre.be. Voor zaterdag zijn wel al bijna alle tickets de deur uit.