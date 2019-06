De Koophandel organiseert meetschieting Ben Conaerts

19 juni 2019

Meetschietclub De Koophandel organiseert op zaterdag 22 juni een meetschieting. Iedereen kan aan het tornooi deelnemen en elke ploeg speelt een vijftal wedstrijden. De verliezende ploeg trakteert telkens een drankje aan de winnaars.

“Meetschieten is een volksspel dat nog door een tiental cafés en verenigingen in Boom en Niel beoefend wordt”, klinkt het bij de meetschietclub. “De bedoeling is om met je ploeg vanop acht meter het dichtst bij de meet proberen te gooien. De regels worden je al spelende uitgelegd of je kan elke vrijdagavond vanaf 19 uur met ons komen oefenen.”

Het tornooi vindt plaats van 13.15 tot 18.30 uur en deelname kost 4 euro per ploeg van vijf man. Meer info is te verkrijgen via tel. 0477 72 79 06 of noeverenkermis@gmail.com.