De Klinkaard organiseert jaarlijks buurtfeest Ben Conaerts

10 september 2019

15u36 0 Boom De Klinkaard uit Boom organiseert op zondag 15 september haar jaarlijks buurtfeest. Onder de noemer ‘De Klinkaard speelt mee’ zet de voorziening het belang van haar werking in de kijker.

De Klinkaard biedt gespecialiseerde zorg op maat voor doven en slechthorenden met of zonder bijkomende ondersteuningsnood. Met het jaarlijkse buurtfeest stellen de bewoners hun thuis open voor buurtbewoners, familie, vrijwilligers en dovenverenigingen. Vanaf 13 uur kan je er terecht om te kijken naar optredens of deel te nemen aan activiteiten.

Zo zal omstreeks 15 uur zanger Eddy Smets het publiek komen vermaken met bekende nummers. Ook een klassieker op het buurtfeest is het toneel van de bewoners van De Klinkaard om 14 en om 16.30 uur. Heel het jaar hebben zij hard geoefend en op het feest zullen zij dan ook trots hun toneelstuk opvoeren. Verder zijn er tekenworkshops van striptekenaar Filip Heyninck, kindergrime, een springkasteel en veel gezelschapsspelletjes.

“Ons buurtfeest is doorheen de jaren uitgegroeid tot een echte ontmoetingsplek voor de inwoners uit Boom”, zegt directeur Marcel Antenbrink. “Maar het is ook een gelegenheid om onze werking en expertise extra in de verf te zetten naar de buitenwereld. Door de vermarkting van de gehandicaptenzorg is het vechten voor het behoud van deze expertise. Onze bewoners vragen om een zeer specifieke zorg en communicatie. Onze expertise moet gekoesterd worden.”

Meer info over het buurtfeest is te vinden op de website www.deklinkaard.be.